Thomas Markle prêt à témoigner contre sa fille au tribunal

Alors que le procès entre Meghan Markle et le Mail on Sunday se prépare, la presse britannique affirme que Thomas Markle serait prêt à témoigner contre sa fille au tribunal.

Début octobre, Meghan Markle a annoncé avoir ouvert une procédure judiciaire à l’encontre du tabloïd britannique Mail on Sunday, l’accusant d’avoir publié illégalement une de ses correspondances privées. Le journal aurait également piraté son téléphone et écouté ses messages vocaux. Parmi le contenu sensible divulgué, on retrouve notamment une lettre envoyée par Meghan à son père et diffusée par ce dernier pour « se défendre ».

Depuis, la belle-sœur de Meghan (la fille de son père d’un premier mariage) a annoncé que son père, Thomas Markle, était prêt à témoigner contre la duchesse de Sussex si le tribunal le demandait. « S’il est appelé, il viendra », a-t-elle confié à la BBC. De nouveaux documents (des SMS) qui seront présentés lors du procès, dont la date est inconnue, devraient en effet amener M. Markle à témoigner contre sa fille.

Dans sa plainte, Meghan accuse le tabloïd d’avoir divulgué des informations privées, mais aussi d’avoir bafoué les droits d’auteurs et édité sa lettre. De son côté, le Mail on Sunday devrait axer sa défense sur « l’intérêt public » de ces informations.