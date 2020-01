Enceinte à 13 ans, elle veut garder son enfant avec son copain de 10 ans

La décision d’une adolescente enceinte à 13 ans et de son copain de 10 ans de garder leur bébé suscite la polémique en Russie.

Une adolescente russe de 13 ans est tombée enceinte après avoir eu des relations sexuelles avec un garçon de 10 ans, rapportent les presses russes et britanniques. Selon cette dernière, les deux ados souhaitent garder le bébé et sont soutenus dans leur démarche par leurs familles.

Une perspective qui n’enchante pas du tout les services sociaux russes, surtout que la mère de l’adolescente souffre d’un cancer en phase terminale. Elle pourrait donc bientôt mourir et laisser derrière elle, en plus de sa fille et son futur petit-enfant, deux autres enfants âgés de 3 et 5 ans. L’école dans laquelle étudient les futurs parents et la police sont également au courant de la situation.

Enceinte de sept semaines, l’adolescente a été décrite dans la presse russe comme « un enfant difficile » adepte d’un « petit hooliganisme ». L’identité du père n’est par contre pas encore certaine, la future maman ayant eu des rapports sexuels avec d’autres personnes peu avant de tomber enceinte. Un test ADN devrait être réalisé pour confirmer l’identité du géniteur.