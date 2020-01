Eminem sort un nouvel album et milite contre les armes à feu

Eminem a annoncé sur Twitter la sortie de son onzième album, un an et demi après la parution de « Kamikaze ».

Cela faisait quelques mois que les rumeurs étaient de plus en plus pressantes. Un an et demi après « Kamikaze », Eminem a annoncé ce 17 janvier la sortie d’un nouvel album. Intitulé « Music To Be Murdered By », cet album a la particularité de n’avoir fait l’objet d’aucune promo.

Côté musique, le onzième album de Marshall Mathers, son nom au civil, le voit renouer pour sept titres avec le producteur Dr Dre. Ed Sheeran, Q-Tip, ou encore Royce da 5’9″, ont également décidé de lui prêter main forte.

Un album engagé

Avec ce nouvel album, le rappeur américain a une nouvelle fois décidé de s’engager. Cette fois, ce sont les armes à feu qui sont dans son viseur, dès sa pochette où on le voit avec un pistolet pointé sur la tempe. Une référence non cachée à Alfred Hitchcock.



Dans le clip Darkness, également sorti ce 17 janvier, Eminem fait référence à la tuerie de masse ayant eu lieu dans un festival à Las Vegas en 2017. À l’époque, 58 personnes avaient été tuées par un Américain qui avait tiré sur la foule depuis sa chambre d’hôtel.

Dans Unaccomodating, Slim Shady fait également référence aux 22 personnes tuées après le concert d’Ariana Grande à Manchester. Quelques paroles qui ont été vivement critiquées par des fans de la chanteuse américaine, qui estiment que le rappeur lui a manqué de respect.

even if you don't like ariana grande, commenting so poorly over a bombed concert, a literal terrorist attack, is gross. fuck eminem — ᴊ (@vicsxdawn) January 17, 2020

Pour rappel, Eminem, aux côtés de Justin Timberlake, s’était associé avec la Croix-Rouge pour récolter des fonds à l’époque de l’attaque. Un peu plus de 2 millions € avaient été collectés.