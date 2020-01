Steve Darcis va devenir coach: « Je commence en mars avec le Team Pro de l’AFT »

Une page va se tourner pour Steve Darcis (ATP 176), qui a mis un terme à sa carrière de joueur de tennis professionnel jeudi à Melbourne après une défaite 7-5, 7-5 contre le Français Elliot Benchetrit (ATP 229) au premier tour des qualifications de l’Open d’Australie. Le Liégeois, 35 ans, a déjà toutefois une idée de ce qu’il va faire dans les mois à venir. « Je commence à l’AFT (l’aile francophone de la fédération de tennis, ndlr) en mars avec les plus de 18 ans, avec le Team Pro », a révélé Darcis. « C’est un beau projet. Il y a de bons joueurs, des jeunes qui sont motivés. Moi aussi, j’ai envie de commencer, de me lancer dans autre chose, même si l’adrénaline des matches, le fait de se faire mal sur un terrain, va me manquer. Je me suis fixé une limite de 5 kilos à prendre » a-t-il souri. « Il va donc falloir que je continue à faire un peu de sport, sinon je vais en prendre 15. J’ai encore envie de faire des trucs, mais je ferai des trucs plus marrants. Maintenant, pour entraîner les jeunes, je devrai aussi rester en forme et jouer un peu ».

Steve Darcis s’était déjà lancé dans le coaching en 2018, lorsqu’il était sur le flanc à la suite d’une blessure au coude droit. Il avait notamment accompagné Yanina Wickmayer sur le circuit à Wimbledon et à l’US Open. Et il se murmure qu’il pourrait succéder, à terme, à Johan Van Herck, comme capitaine de Coupe Davis.

« Je n’en sais rien. Ce n’est pas moi qui décide. Pour l’instant, Johan est là et il réalise un boulot incroyable. Il est indéboulonnable. Est-ce qu’un jour on va me le demander ? L’avenir nous le dira. Bien sûr que l’envie est là, mais ce n’est pas moi qui vais décider », a poursuivi le ‘Shark’. « J’ai vécu une expérience géniale comme capitaine de la Belgique lors de l’ATP Cup. C’est la meilleure compétition que j’ai pu faire de toute ma carrière. L’endroit, le format, les joueurs motivés, tout était réuni. Je me suis investi à fond. Je ne sais pas si j’ai été bon, il faudra le demander aux autres, mais en tout cas, c’était très chouette ».

Source: Belga