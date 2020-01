Le ‘topper’ Anderlecht – Bruges comme première affiche de l’année 2020

Première journée de championnat de l’année 2020, la 22e journée de Jupiler Pro League débutera vendredi par Malines/Standard et aura comme affiche le ‘topper’ entre Anderlecht et le Club de Bruges dimanche au Lotto Park. Cette 22e journée débutera vendredi (20h30) à Malines ou le ‘Kavé’ (6e, 34 points) recevra le Standard qui le précède d’une place, avec 1 point de plus au classement. Les Rouches espèrent se relancer en 2020 après un mois de décembre compliqué marqué par les éliminations en Coupe de Belgique et en Europa League et un 0/6 pour finir l’année.

Samedi (18h00), Charleroi, 2e avec 39 points, se rendra à Eupen, 13e avec 19 points. La Gantoise, qui compte aussi 39 unités (à 10 longueurs du leader), recevra pour sa part Mouscron (10e, 27 pts) en soirée (20h30).

Les deux autres matches de samedi opposeront Ostende (14e, 18 pts) à Waasland-Beveren (15e, 17 pts) et Saint-Trond (11e, 23 pts) à Courtrai (12e, 22 pts).

Dimanche, l’Antwerp, le 3e club avec 39 points, se rendra au Cercle Bruges (14h30), lanterne rouge avec 11 points, à 6 unités du 15e.

Le coup d’envoi du ‘topper’ sera donné à 18h00 au Parc Astrid, où le mercato a surtout débuté dans les bureaux avec la révolution de palais annoncée cette semaine. Sur le terrain, les Mauves, 9e avec 27 points, ne peuvent plus se permettre de gaspiller s’ils veulent se retrouver en playoffs 1. Ils sont pour l’instant à 7 points de la 6e place.

A l’inverse, tout va bien pour les Brugeois, qui caracolent en tête du classement avec 10 points d’avance sur leurs plus proches poursuivants, et qui étaient venus s’imposer 0-2 sur la pelouse d’Anderlecht le mois dernier en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Les Blauw en zwart ont en outre triomphé mercredi au Gala du Soulier d’Or, où Hans Vanaken a été sacré pour la deuxième année de suite.

La 22e journée se terminera dimanche soir (20h00) par Zulte Waregem – Genk, deux équipes aux portes du top 6 avec chacune 31 unités.

Source: Belga