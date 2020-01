Fermeture de 17 maternités: bronca du PS et d’Ecolo

Le PS et Ecolo ont affirmé jeudi s’opposer « fermement » au projet de fermeture de 17 maternités proposé par le KCE et soutenu par la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open Vld), qui, selon ses détracteurs, y voit surtout une possibilité de réduire le coûts des accouchements. « Si cette réforme voit le jour, 1 maternité sur 4 fermera ses portes en Wallonie », ce qui aurait de lourdes conséquences tant sur les autres hôpitaux contraints d’absorber la surcharge de travail que sur les futures mamans obligées de parcourir plus de kilomètres pour se retrouver au fil du temps dans des méga-structures impersonnelles, pointe ainsi le groupe PS à la Chambre.

« Les maternités doivent rester un service de proximité accessible financièrement et géographiquement pour les citoyens et les citoyennes, et non un produit de rentabilité économique. La qualité des soins pour les femmes et les nouveau-nés doit être au cœur de nos décisions politiques, avec un personnel médical qui travaille dans les meilleures conditions », commente pour sa part la députée socialiste Eliane Tillieux. « L’argument économique pour fermer des maternités, ce n’est pas notre conception de la santé », ajoute-t-elle.

« Les écologistes ont toujours été ouverts et même demandeurs de réformes des soins de santé, donnant la priorité aux soins de première ligne et favorisant les synergies entre hôpitaux. Mais la proposition de la ministre de la Santé de diminuer le nombre de maternités et donc d’augmenter le nombre d’accouchements par hôpitaux nous semble surtout répondre à des objectifs budgétaires, au détriment du bien-être des enfants et des mamans », renchérit Ecolo.

« Si la ministre veut réaliser des économies, qu’elle revoie sa politique en matière de médicaments, qui sont trop coûteux et surconsommés dans notre pays », poursuit Laurence Hennuy, députée fédérale Ecolo et membre de la commission Santé de la Chambre.

Par ailleurs, le projet « ne tient manifestement pas compte des spécificités territoriales, notamment au plan wallon, et fait un mauvais usage aux chiffres de l’étude. Des maternités comme celles d’Auvelais, Lobbes, Huy ou Soignies jouent un rôle majeur sur le plan social et médical, car elles sont insérées dans leur bassin de vie », regrette de son côté le député régional Laurent Heyvaert.

« Vouloir à tout prix fixer des critères de rentabilité va dans le mauvais sens. Il faut, au contraire, partir des réalités du terrain et des besoins réels », estime enfin Ecolo qui n’exclut pas de demander au ministre-président wallon, Elio Di Rupo, de saisir, si nécessaire, le comité de concertation.

Jeudi matin, Mme De Block avait déclaré que la fermeture de 17 petites maternités insuffisamment efficientes, comme le préconise le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), « constitue une opportunité pour d’autres domaines des soins de santé ». « Nous dépensons actuellement plus d’argent qu’il n’en faut pour les maternités, ce qui laisse moins d’argent que nécessaire pour les autres services de santé », avait-elle affirmé.

