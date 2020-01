Dix boxeurs sélectionnés pour les qualifications olympiques, dont Delphine Persoon

Delphine Persoon a fait le choix des Jeux Olympiques en repassant désormais amateur (depuis le 1er janvier). Pour tenter de se qualifier pour les JO de Tokyo cet été, la Flandrienne, 35 ans, devra passer par les qualifications. Le COIB, le Comité Olympique et Interfédéral belge, a officialisé jeudi la liste des dix boxeurs sélectionnés pour la Belgique. Plusieurs fois championne du monde et Sportive belge de l’année en 2015, Delfine Persoon (-60kg) disputera en mars (du 14 au 24) le tournoi (européen) de qualification à Londres. Quatre tournois continentaux sont prévus avec une ultime chance encore lors d’un tournoi mondial à Paris du 13 au 23 mai.

Côté féminin, Sanae Jah (-51 kg) et Oshin Derieuw (-69 kg) sont aussi susceptibles de rejoindre Tokyo via ces qualifications, tout comme, chez les messieurs Zakaria Boudhi (-52 kg), Vasile Usturoi (-57 kg), Karim Saboundji (-63 kg), Mohamed Rachem (-69 kg), Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg), Ziad El Mohor (-81 kg) et Victor Schelstraete (-91 kg).

Dans 13 catégories de poids (8 chez les messieurs, 5 chez les dames), 286 boxeurs et boxeuses seront à Tokyo du 25 juillet au 9 août au Japon, un seul par pays pour chaque catégorie.

Chez les messieurs, les 8 catégories sont les poids mouches (48-52 kg), les poids plumes (52-57 kg), les poids légers (57-63 kg) – qui différent par rapport aux précédents jeux, les poids welters (63-69 kg), les poids moyen (69-75 kg), les poids lourds-légers (75-81 kg), les poids lourds (81-91 kg) et les poids super lourds (+91 kg), les grands classiques.

Chez les dames, sont toujours au programme les poids mouches (48-51 kg), les poids légers (57-60 kg) et les poids moyens (69-75 kg) et viennent s’ajouter deux nouvelles catégories les poids plumes (54-57 kg) et les poids welters (64-69 kg).

Source: Belga