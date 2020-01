Les militaires en rue ont coûté plus de 200 millions €

L’armée entre vendredi dans la sixième année de son opération de sécurité intérieure Vigilant Guardian (OVG). L’opération, lancée dans l’urgence en janvier 2015 dans un contexte terroriste, qui s’éternise en dépit du souhait de la Défense de voir se réduire cet appui à la police fédérale.

Le coût du déploiement des soldats dans les rues du pays a franchi la barre des 200 millions €, a indiqué un responsable militaire. Les militaires sont présents en rue, autour de sites «sensibles» (des ambassades ou des lieux de culte) et de sites nucléaires depuis le 17 janvier 2015, à la suite de l’attentat contre l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo à Paris et du démantèlement d’une cellule jihadiste à Verviers. Cette opération policière s’était traduite par la mort de deux «revenants» de Syrie, Sofiane Amghar et Khalid Ben Larbi, alors qu’un troisième homme, Marouane El Bali, avait été blessé et arrêté par les forces de l’ordre.

Deux jours plus tard, avec une menace terroriste rehaussée à 3 (sur une échelle de quatre) par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), le gouvernement décidait de lancer une mission armée, mais «statique», mobilisant au départ 150 hommes, un nombre doublé dans la foulée. Les effectifs de Vigilant Guardian ont toutefois grimpé à 1.800 hommes et femmes après les attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles (32 morts), avec un niveau de menace porté à quatre, avant de connaitre une réduction à 550 au maximum, dont une centaine de personnes engagées dans l’opération Spring Guardian (OSG) de sécurisation des sites nucléaires.

Depuis la mi-2018, le gouvernement prolonge de mois en mois le plafond théorique de 550 militaires engagés, même si le nombre réel n’est que de 420, dont 94 en «réserve rapidement disponible», selon l’expression du ministre de la Défense Philippe Goffin (MR). La hiérarchie militaire estime qu’OVG ne devrait idéalement impliquer que de 200 à 300 militaires pour ne pas nuire à leur entraînement et à leur vie sociale.