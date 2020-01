Le rappeur Akon va créer une ville à son nom au Sénégal

Connu pour ses tubes R&B « Locked Up » ou « Smack That », le chanteur et producteur américano-sénégalais de 46 ans a signé au Sénégal un accord avec la société publique Sapco (Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal).

« Au-delà de son statut d’artiste, c’est Akon, l’investisseur qui a foi en l’Afrique, qui est reçu », a dit le ministère du Tourisme dans un communiqué publié à l’occasion de cette signature.

Akon entend construire une ville « durable » et « futuriste », véritable « Akon City », sur 800 d’hectares dans le sud de Dakar. Le rappeur a également annoncé qu’il allait créer une cryptomonnaie, l’Akoin, qui sera l’unique moyen de paiement dans sa cité.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf

— AKON (@Akon) January 13, 2020