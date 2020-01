Un safari où l’on chasse le chamois dans le Mont Ventoux suscite l’indignation

Une société proposant des « safaris et expéditions » dans le but de chasser le chamois suscite la colère de nombreux défenseurs des animaux en France.

Rollet Safaris et expéditions, une agence de voyages spécialisée en chasse et basée à Carpentras, est au cœur de la tourmente en France. Et pour cause, dans un post Facebook aujourd’hui supprimé, elle proposait à des touristes de partir à la chasse aux chamois sur le Mont Ventoux. Le prix de cette petite escapade? 3.000€, pour un séjour de trois jours et quatre nuits en pension complète dans le seul but de chasser le bovidé, comme le rapporte La Provence.

Une offre intolérable, pour Gwendoline Gauthier, une citoyenne qui a décidé de lancer une pétition. « Cette entreprise propose à ses clients des safaris où ils pourront non pas admirer mais tuer (chasser) des animaux ! Encore des mises à mort gratuites… Elle se vante en plus en ‘garantissant de l’adrénaline’ à ses clients. Donc les animaux ne sont que ça ? Une source d’excitation ?! Il faut stopper d’urgence ces massacres », dénonce-t-elle sur le site de la pétition, déjà signée plus de 62.000 fois en moins d’une semaine.

Une chasse réglementée

L’offre de l’agence de voyages n’a pourtant rien d’illégal, la chasse au chamois étant autorisée sous la forme d’un plan de chasse en France. « Le mot safari peut interpeller, c’est sûr, mais si cette société est conforme, nous n’avons rien à dire », explique au magazine Capital Ken Renya, directeur du projet Parc naturel régional du mont Ventoux au Syndicat Mixte d’aménagement et d’équipement du mont Ventoux. Une vérification va cependant être effectuée pour s’assurer que la société disposait des autorisations nécessaires pour proposer cette chasse.