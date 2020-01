Plusieurs offres d’emploi loufoques proposées à Harry et Meghan

Depuis que Harry et Meghan ont annoncé vouloir prendre leurs distances vis-à-vis de la famille royale, ainsi que leur indépendance financière, ils reçoivent de nombreuses offres d’emploi plutôt insolites…

Le duc et la duchesse de Sussex n’ont visiblement aucun souci à se faire concernant leur avenir financier. Après leur annonce, qui a fait l’effet d’une bombe au Royaume-Uni, plusieurs entreprises n’ont pas hésité à leur proposer un job.

“Chers Duc et Duchesse: si vous cherchez un travail, nous avons une nouvelle couronne pour vous”, a annoncé Burger King Argentine sur Instagram.

“Vous aurez toujours un travail dans notre Royaume”, a écrit pour sa part l’antenne américaine avant d’ajouter, cinq jours plus tard: “Harry, notre famille royale offre des postes à temps partiels”. Un coup marketing réussi pour la chaîne de restauration rapide.

Harry et Meghan se sont également vus proposer des emplois de policiers ou d’animateurs. La police du comté anglais de Surrey a interpellé le couple sur Twitter. “Chers Harry et Meghan, nous avons appris que vous recherchez une nouvelle fonction où vos fortes convictions en faveur du service public et votre désir de servir la Reine seront des atouts. Nous sommes proches de Windsor, et du Sussex, et nous recrutons…”

