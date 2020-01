Un stimulant naturel pour vos séances de sport

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles bonnes résolutions ! Nombreux sont ceux pour qui cela signifie reprendre le sport, mais il s’agit aussi d’un grand changement pour l’organisme. Heureusement, il existe un ingrédient naturel pour aider vos muscles et vos articulations lors de votre nouvelle routine sportive.

Lorsque vous faites du sport, vous repoussez les limites de votre organisme, tant sur le plan physique que mental. Vous améliorez ainsi votre endurance, vos fonctions musculaires et plus encore, mais évidemment, cela comporte son lot de risques. Il suffit de penser aux douleurs musculaires ou articulaires, mais aussi aux blessures. Au lieu de sauter sur des produits chimiques, privilégiez une piste naturelle.

Ce produit naturel vous est peut-être familier : on le retrouve dans tous les supermarchés asiatiques et il ressemble beaucoup au gingembre, jusqu’à ce qu’on le coupe. Il s’agit du curcuma qui provient de la plante d’origine indienne (Curcuma longa), également appelée « racine jaune », d’où sa couleur jaune si typique. D’un point de vue alimentaire, on l’utilise comme colorant sous le numéro E100.

En Asie, les médecins utilisent la racine depuis des siècles pour combattre des maladies mortelles. On sait actuellement que la racine jaune comporte de multiples effets positifs pour la santé. Certains d’entre eux étant particulièrement utiles aux sportifs.

Important à savoir : le curcuma a également un effet anticoagulant. Consultez d’abord votre médecin avant d’en consommer.

Le saviez-vous ? On peut également manger d’autres parties de la plante de curcuma. En effet, ses pousses constituent un légume fréquemment consommé en Inde et ses feuilles sont utilisées pour envelopper le riz.

Ces dernières années, de nombreuses études ont examiné les effets du curcuma sur la santé… avec des résultats surprenants à la clé ! Le curcuma présente plusieurs avantages qui s’avèrent très intéressants si vous faites du sport. En voici quelques-uns :

Anti-inflammatoire naturel

Le curcuma aide à diminuer les inflammations dans le corps. Cela signifie que vos muscles récupèrent plus rapidement après l’entraînement, mais aussi que les douleurs musculaires sont moins importantes.

Une réaction inflammatoire permet à votre organisme de récupérer après avoir subi des dommages. Grâce à son effet anti-inflammatoire, des compléments de curcuma peuvent être utilisés lors d’activités sportives.

Cette propriété du curcuma le rend en outre particulièrement intéressant en cas de maladie (p. ex., arthrite, rhumatisme, mais aussi maladies inflammatoires de l’intestin et psoriasis).

Soutient la mobilité articulaire

Grâce à sa fonction anti-inflammatoire, le curcuma aide également à maintenir la souplesse des articulations et agit sur la sensibilité articulaire. Effet intéressant car, lorsque vous prenez de l’âge, vos articulations deviennent naturellement moins mobiles. Un complément à base de curcuma peut donc être d’une grande aide pour les sportifs de tout âge.

Antioxydant

Les radicaux libres, issus du mécanisme d’oxydation, sont responsables du vieillissement de l’organisme et des maladies nutritionnelles et les antioxydants ont pour fonction de les combattre. La structure chimique du curcuma lui permet de neutraliser les radicaux libres et d’ainsi agir comme un antioxydant pour protéger l’organisme. Cette propriété assure en outre la détoxification naturelle du foie.

Un autre point important, c’est que le curcuma contribue à la santé du cerveau en améliorant la concentration et la mémoire.

Selon des études récentes, le curcuma permettrait également de diminuer la formation de ce qu’on appelle « des plaques » dans le cerveau – caractéristique importante de diverses affections cérébrales comme par exemple la maladie d’Alzheimer. Lorsque des protéines s’agglutinent dans le cerveau, des plaques se forment entre les cellules cérébrales et troublent ainsi la communication. C’est le curcuma qui se charge de combattre la production de ces protéines.

Plus d’excuse pour postposer vos séances de sport !

