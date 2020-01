Un prêtre flamand tué en Afrique du Sud

Un prêtre flamand a été tué mercredi en Afrique du Sud, selon le site Kerknet.be. Joseph Hollanders, 83 ans, a été retrouvé mort chez lui, dans le village de Bodibe au nord du pays, d’après le site de l’Église catholique. Le SPF Affaires étrangères n’a pas encore confirmé l’information.

Le consulat belge à Johannesbourg n’a lui non plus pas reçu de confirmation des faits et prendra contact jeudi avec les autorités locales, selon le porte-parole du ministère Arnaud Gaspart interrogé par Belga.

Selon Kerknet.be, le religieux travaillait comme missionnaire depuis plus d’un demi-siècle en Afrique du Sud. Le site web de l’Église catholique suppose qu’il a été agressé à son domicile peu après son retour de la messe, dimanche.

Les funérailles ont eu lieu mercredi dans une cathédrale de la ville de Klerksdorp, où il a également été enterré, ajoute la rédaction en ligne.

Source: Belga