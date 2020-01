Soulier d’Or – Hans Vanaken sacré Soulier d’Or pour la deuxième année consécutive

Hans Vanaken est devenu le quatrième joueur de l’histoire à recevoir le Soulier d’Or deux années de suite, mercredi, à l’occasion du 66e gala, organisé à Puurs. Dieumerci Mbokani (Antwerp) a pris la deuxième place. Ruslan Malinovskyi, qui a été champion avec Genk, a complété le podium. L’Ukrainien était en tête à l’issue du premier tour de votes. Mais, parti à l’Atalanta durant l’été, il n’a pu prendre de point lors du second tour.

Tout le contraire de Vanaken. Le milieu de terrain brugeois a connu un début de saison exceptionnel. Avec 9 buts et 2 assists en 20 matchs de championnat, il a contribué grandement à la domination qu’exerce le Club Bruges sur le championnat.

Vanaken égale la performance de Paul Van Himst (1960 et 1961), Wilfried Van Moer (1969 et 1970) et Jan Ceulemans (1985 et 1986), seuls joueurs à avoir remporté le trophée deux années de suite. Van Himst (4 fois vainqueur), Van Moer (3) et Ceulemans (3) sont également les joueurs les plus titrés dans l’histoire du trophée.

Cela signifie aussi un quatrième sacre brugeois consécutif puisque les prédécesseurs de Vanaken au palmarès se nomment José Izquierdo (2016) et Ruud Vormer (2017). Le Club réalise ainsi une performance inédite. Anderlecht (1960-1962, 1991-1993 et 2010-2012), Malines (1987-1989) et le Standard (2007-2009) ont aligné trois victoires de suite.

Source: Belga