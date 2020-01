Soulier d’Or – Hans Vanaken double la mise, razzia brugeoise, troisième trophée pour Hazard et Wullaert

Hans Vanaken a reçu son deuxième Soulier d’Or consécutif, mercredi, au terme du 66e gala, organisé à Puurs. Une soirée aux fortes teintes blauw-zwaart puisque trois autres Brugeois sont repartis du Studio 100 Pop-Up Theater avec un trophée: l’entraîneur Philippe Clement, le gardien Simon Mignolet et l’auteur du but de l’année Clinton Mata. Vanaken s’est imposé de justesse avec 322 points devant Dieumerci Mbokani (303). L’attaquant de l’Antwerp, plébiscité au second tour, paie un premier tour conclu en sixième position, loin de Ruslan Malinovskyi, qui a quitté Genk pour l’Atalanta durant l’été. Vanaken, lui, a été régulier toute l’année: troisième du premier tour (116) et deuxième du second (206), il devient le quatrième joueur à remporter le trophée deux années de suite après Paul Van Himst (1960 et 1961), Wilfried Van Moer (1969 et 1970) et Jan Ceulemans (1985 et 1986).

Philippe Clement a lui connu un triomphe comme Entraîneur de l’année. Champion de Belgique avec Genk la saison passée et dominateur de cette saison avec Bruges, Clement a récolté 776 points, soit 607 de plus que son dauphin, Laszlo Bölöni (Antwerp)!

Simon Mignolet a parfaitement réussi son retour en Belgique. Une demi-saison à Bruges, où il arrivé durant l’été en provenance de Liverpool, a suffi pour convaincre les votants. Avec 395 points, il devance l’Anversois Sinan Bolat (332).

Clinton Mata s’est imposé dans la catégorie « but de l’année » pour un missile contre La Gantoise en mars dernier, complétant la razzia brugeoise.

Le seul trophée qui a échappé aux blauw-zwaart est celui d’Espoir de l’année, où Krépin Diatta a échoué au pied du podium. L’Anderlechtois Yari Verschaeren, déjà meilleur Espoir au gala du Sportif belge de l’année, a raflé la mise.

Eden Hazard a été désigné meilleur joueur belge évoluant à l’étranger pour la troisième année de suite. La victoire de l’Europa League avec Chelsea et son transfert au Real Madrid ont permis au capitaine des Diables Rouges de repousser les assauts de Kevin De Bruyne.

Troisième sacre aussi, mais en quatre ans, pour Tessa Wullaert chez les dames. La joueuse de Manchester City n’a laissé échapper qu’une seule fois, en 2017, ce trophée créé en 2016.

