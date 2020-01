Serena Williams de retour avec les Etats-Unis en barrage contre la Lettonie

Serena Williams va effectuer son retour avec les Etats-Unis en Fed Cup les 7 et 8 février en match de qualification pour la phase finale contre la Lettonie, a annoncé la fédération américaine de tennis mercredi. L’ex-numéro 1 mondiale, 38 ans, aujourd’hui de retour dans le top-10 au classement WTA (9e), n’a plus joué pour son pays en Fed Cup depuis février 2018, avant sa maternité, au premier tour du Groupe mondial contre les Pays-Bas (3-1). Elle n’a jamais perdu en Fed Cup s’imposant à 13 reprises en simple. Elle dispose d’un bilan de trois victoires et deux défaites en double sur ces dix joutes avec les USA depuis 1999.

Serena Williams, titulaire de 23 titres en Grand Chelem, est de retour au premier plan remportant son premier titre WTA depuis près de deux ans, le premier en tant que maman, dimanche à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Les Etats-Unis rencontreront la Lettonie les 7 et 9 février à Washington, à l’Angel Of The Winds Arena d’Everett, en salle. Le vainqueur sera qualifié pour la phase finale à 12 du 14 au 19 avril à Budapest en Hongrie.

La sélection complète sera dévoilée le 28 janvier par la capitaine Kathy Rinaldi.

Source: Belga