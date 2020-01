Quand l’expression « OK boomer » résonne à la Cour suprême américaine

« OK boomer », autrement dit « cause toujours, le baby-boomer »: l’expression, devenue virale chez les jeunes Américains, s’est frayée un chemin mercredi jusqu’à la très respectable Cour suprême des Etats-Unis. Le temple du Droit américain consacrait une audience à une affaire de discrimination à l’emploi liée à l’âge, quand son président John Roberts, 64 ans, a montré qu’il maîtrisait les codes de la Génération Z (née après 1995), ont rapporté les médias américains.

Si lors d’un recrutement, un employeur disait « OK Boomer », « est-ce que cela pourrait nourrir un recours en justice ? « , a-t-il lancé, suscitant une hilarité générale.

Son confrère Stephen Breyer, 81 ans, a osé une autre blague: si j’étais employeur, « je ne voudrais personne au-dessus de 82 ans! »

La formule « OK boomer » symbolise la frustration des jeunes générations face à leurs aînés qui semblent mépriser leurs angoisses, notamment sur le changement climatique.

Apparue il y a un an sur les réseaux sociaux prisés des plus jeunes, elle s’est envolée cet été et a fini par gagner les médias traditionnels et le grand public.

source: Belga