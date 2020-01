Les deux journalistes de l’Avenir licenciés récompensés par le prix du journalisme

Les journalistes Dominique Vellande et Yves Raisière, licenciés lors du conflit social l’an dernier à l’Avenir, ont décroché mercredi le prix du journalisme 2019 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles consacré cette année à la presse écrite. MM. Vellande et Raisière ont été récompensés pour un article collectif de la rédaction intitulé « Comment Stéphane Moreau et Pol Heyse ont sabordé l’Avenir », paru en février, au plus fort de la crise qui a secoué le journal l’an dernier.

Fait notable: leur candidature a été introduite, non par les intéressés eux-mêmes, mais par leurs anciens collègues de l’Avenir, en signe de reconnaissance et de solidarité suite à leur licenciement.

Le jury, composé de journalistes professionnels et de députés, a salué un article qui « fut à lui seul une épreuve de force et de courage » et qui présente les faits « avec honnêteté et la volonté de faire bouger les choses ».

Les lauréats ont été sélectionnés parmi une quarantaine de candidats au total.

Le Parlement a également remis cette année son prix pour la presse internet.

Après examen de neuf candidatures, celui-ci est allé à Frédéric Loore, Ronald Dersin, Maxime Daix, Mohammed El Abbani et Raphaël Batista pour leur dossier multimédias intitulé « Migrants : l’autoroute du trafic » paru sur le site www.Parismatch.be.

Le jury a salué dans leur chef une « réelle démarche web collaborative, créatrice et interactive et la diversité des angles abordés (…) qui préfigure ce qui sera le journalisme de demain ».

Source: Belga