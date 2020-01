Le sp.a et le PS ne forment pas un parti unique, affirme Freya Van den Bossche

Le sp.a n’est pas « scotché » au PS, a affirmé la députée flamande et ancienne ministre fédérale du Budget Freya Van den Bossche (sp.a), mercredi, dans l’émission De Ochtend sur Radio 1. Elle y a par ailleurs appelé les socialistes francophones à ne pas dire « non » a priori aux nationalistes de la N-VA. « On ne sait pas jusqu’où la N-VA est prête à aller. Je trouve que ça vaut la peine d’écouter et de parler », a-t-elle indiqué. « Chaque jour apporte un nouveau scénario » à la saga de la formation du gouvernement fédéral. « Mais tant que le CD&V maintient la N-VA à bord, une coalition Vivaldi est impossible. Et tant que le PS maintient son veto, l’alternative n’est pas possible non plus », a-t-elle souligné.

« Nous ne sommes pas mariés au PS. Nous ne constituons pas un parti unique. Il y a des points d’accord mais aussi des différences. Nous nous comprenons mais nous n’avons pas toujours le même point de vue », a poursuivi Freya Van den Bossche en rappelant que le PS avait déjà participé à des gouvernements – du début du gouvernement Leterme I en 2007 à la chute de Leterme II en 2010, ndlr – sans son homologue flamand.

Elle a également regretté que le PS exclue catégoriquement une majorité avec le parti de Bart De Wever alors que celui-ci a tendu la main aux socialistes, en plaidant notamment pour un relèvement des pensions. « On ne sait pas à quoi est disposée la N-VA. je trouve que ça vaut la peine d’écouter et de parler ». Si le résultat est insuffisant, on peut alors se retirer ou essayer de négocier, a-t-elle conclu.

Source: Belga