La Stib bat son record de fréquentation en 2019

La Stib a battu un nouveau record de fréquentation en 2019 avec 434 millions de voyages effectués avec la société de transport en commun bruxelloise, soit une hausse de 4% par rapport à l’année précédente. Dans un contexte de prise de conscience de l’urgence climatique, les métros, trams et bus de la capitale séduisent de plus en plus de voyageurs.

Les affaires roulent plutôt bien pour la Stib. En 2017, la société bruxelloise de transport public avait dépassé pour la première fois la barre des 400 millions de voyageurs sur son réseau et la tendance n’a fait que se poursuivre depuis lors.

En 2018, le nombre de voyages a augmenté de 4% pour s’établir à 417,5 millions de trajets et en 2019, la Stib a de nouveau vu sa fréquentation croître avec plus de 16 millions de voyages supplémentaires (+4%), selon de premières estimations.

Dans le détail, le métro reste le moyen de transport le plus populaire avec 38% de parts de marché, suivi de près par le tram qui comptabilise 36%, tandis que le bus regroupe 26% des voyages.

En 2019, la #STIB a réalisé 434 millions de voyages, un record absolu !

+4% par rapport à 2018 (soit 16 millions de voyages supplémentaires)

+50% en 10 ans

Merci à vous ❤️️ Plus d'infos : https://t.co/cE4IYkJywe pic.twitter.com/3wwsde7GZc — STIB-MIVB (@STIBMIVB) January 15, 2020

Une stratégie payante

«Entre 2009 et 2019, la fréquentation des bus, trams et métro a augmenté de 50%, faisant de la Stib le mode de déplacement préféré à Bruxelles», fait encore valoir la société.

Pour la Stib, cette progression des transports publics à Bruxelles ne s’est pas faite toute seule et reflète les nombreux efforts entrepris par la société. En 2019, la Stib a ainsi augmenté ses fréquences en heures creuses, mis en service des bus hybrides et électriques, déployé progressivement le nouveau plan bus et exploité deux nouvelles lignes de tram 8 et 9.

«Nous n’allons pas pour autant nous reposer sur nos lauriers. Nous sommes prêts pour les nombreux défis qui nous attendent, afin de poursuivre le développement des transports publics et de conforter la Stib dans son rôle d’acteur essentiel de la mobilité durable à Bruxelles», a commenté le CEO de la Stib, Brieuc de Meeûs.