La grève des chauffeurs de Bpost dans le Limbourg temporairement suspendue

La grève menée par une trentaine de chauffeurs de Bpost dans le Limbourg a été temporairement suspendue mercredi jusqu’à la proposition de la direction qui sera formulée jeudi soir, rapporte l’ACV-Transcom. En raison de la grève spontanée, l’approvisionnement en courrier et en journaux a été perturbé mercredi, mais aucune interruption n’est attendue jeudi. Le personnel veut continuer à pouvoir travailler six jours sur sept sur base volontaire et est insatisfait du nouveau modèle de distribution de l’entreprise postale. Les chauffeurs ont repris le travail mercredi soir. « Jeudi soir, une proposition de la direction sera sur la table. C’est la promesse que nous avons reçue », explique Cindy Mertens d’ACV-Transcom, qui ne prévoit donc aucune perturbation jeudi.

Si la proposition est acceptée et qu’un accord est trouvé, le personnel continuera à travailler comme d’habitude.

Les 30 chauffeurs de Bpost dans la province ont débrayé mardi soir.

Source: Belga