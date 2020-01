Formation fédérale: L’exercice des informateurs est insuffisant

Le président du sp.a, Conner Rousseau, s’est montré critique mercredi sur la façon dont les informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) remplissent leur mission. Le travail qu’ils ont fourni au cours des deux dernières semaines était insuffisant, selon lui. « L’exercice des deux dernières semaines n’était pas suffisant. Il ne donnait pas de direction. Nous n’avons pas reçu non plus de question et le contenu de la note était réellement insuffisant », a expliqué M. Rousseau, interrogé par la VRT.

Les choix de coalition du sp.a font l’objet de beaucoup d’attention depuis que le président de la N-VA a semblé faire ce week-end une ouverture aux socialistes.

Le sp.a penche en faveur d’une alliance de centre-gauche. « C’est l’arc-en-ciel, éventuellement avec le CD&V, mais ce serait irresponsable pour le moment d’exclure des choses », a souligné M. Rousseau.

Bart De Wever a notamment évoqué samedi un relèvement des pensions les plus basses. Le président du sp.a veut savoir ce qu’il a vraiment voulu dire. « Je ne connais pas assez bien Bart De Wever, je ne sais pas s’il est sincère. C’est la question à 10.000 euros », a-t-il ajouté.

