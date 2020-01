Eurocup – Tofas Bursa, privé de Matt Lojeski, grippé, s’impose à Morabanc Andorra

Les Turcs de Tofas Bursa se sont imposés à Andorre (63-69) mercredi soir pour le compte de la deuxième journée du deuxième tour en Eurocup de basket. Le Belge Matt Lojeski, grippé, n’a pas participé à la rencontre. Grosse victoire pour les Turcs du Tofas Bursa qui ont réussi l’exploit d’aller s’imposer à Morabanc Andorra mercredi soir alors qu’ils étaient privés de leur coach et de trois joueurs (Sammy Mejia, le Belge Matt Lojeski et DJ White), grippés. Un succès qui leur permet de rester invaincu dans ce deuxième tour et de prendre la tête du groupe H avec deux victoires en autant de rencontres.

Le match s’est joué dans les dix dernières minutes, moment choisi par les visiteurs pour faire la différence en remportant le dernier acte 10-20. Avant cela, les deux équipes sont restées au coude à coude pendant 30 minutes (22-22/37-36 et 53-49). En l’absence de nombreux joueurs, les Turcs de Tofas Bursa ont pu se reposer sur le duo Berkan Durmaz (17 points) et Tarik Phillip (17 points) pour remporter une précieuse victoire dans la course aux playoffs de la compétition. Mercredi prochain, Tofas Bursa se déplace en Espagne pour y affronter la Joventut Badalona pour le compte de la troisième journée du deuxième tour.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe (composé de quatre équipes) sont qualifiées pour les playoffs de l’Eurocup.

Source: Belga