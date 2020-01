Circulation ferroviaire empêchée sur la ligne Namur-Luxembourg

Une coupure de courant est survenue sur le rail entre Haversin et Ciney mercredi, empêchant toute circulation sur la ligne 162 Namur-Luxembourg jusque 08h00 du matin, informe Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. La coupure de courant est le résultat d’une erreur commise par une firme privée effectuant des travaux sur la ligne concernée.

Il n’y a pas de circulation possible à l’heure actuelle entre Sart-Bernard et Marloie, et le rétablissement n’est pas prévu avant 08h00 du matin, communique le porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, Arnaud Reymann. Les trains IC entre Namur et Marloie dans les deux sens ne

peuvent donc pas circuler.

Il est existe cependant une « possibilité limitée » de déviation pour les voyageurs, en amont ou aval, via d’autres villes, dont Liège, précise le porte-parole.

Source: Belga