Un tigre tue le plus grand bovin du monde

Le WWF a dévoilé des images exceptionnelles montrant un tigre tuant tout seul un gaur, le plus grand bovin du monde qui atteint généralement près de 800 kg à l’âge adulte, selon 20 Minutes.

Sur cette vidéo, tournée en Thaïlande dans une zone protégée, on peut voir ‘MKM8’, un tigre mâle connu du WWF se promener autour de la dépouille du bovidé recouvert de griffes et de morsures.

« Même pour un tigre, tuer un gaur n’est pas une chose facile », explique un membre du WWF. De plus, il est « très rare de filmer un tigre tuant un gaur. »

Meet MKM8, a tiger that @WWF_tigers have been tracking in Thailand since 2014. It appeared on camera with a new kill. Even for tigers, killing a gaur is no easy feat. We're thrilled that our conservation efforts have paid off and he has grown up to be so healthy and strong. pic.twitter.com/QOemblS4UE

— WWF-Myanmar (@WWFMyanmar) January 13, 2020