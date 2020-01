Un grand changement en vue sur Instagram

Une nouvelle fonctionnalité devrait très prochainement voir le jour sur le réseau Instagram qui compte près d’un milliard d’utilisateurs par mois. Instagram Direct permettra en effet de recevoir et d’envoyer des messages assortis de photos, de vidéos ou d’autres publications via le desktop de votre PC.

D’après le site The Verge, cette fonctionnalité est en phase de test pour un « petit pourcentage » d’utilisateurs. Si celui-ci est concluant, elle sera déployée à plus grande échelle et permettra aux instagrammeurs sur desktop de procéder de la même manière que sur smartphone.

Facebook n’a jamais caché son intention de fusionner à terme l’ensemble des services de messageries dont la société de Mark Zuckerberg est proprétaire, à savoir Messenger (1,3 milliard d’utilisateurs), WhatsApp (1,5 milliard) et Instagram (1 milliard). Il est en outre prévu que les utilisateurs de ces différents réseaux puissent un jour communiquer entre eux.

« Les gens devraient pouvoir utiliser n’importe laquelle de nos applications pour toucher leurs amis, et ils devraient pouvoir communiquer facilement et en toute sécurité sur les réseaux », avait-il déclaré au New York Times au printemps dernier.

Tout profit pour Facebook qui aurait un argument supplémentaire de poids pour attirer les marques et les influenceurs.