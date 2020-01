Le commerce en ligne envahi par le merchandising « Megxit »

Les mugs, t-shirts, porte-clés et autres pins « Megxit » ont littéralement envahi les sites de commerce en ligne. Six jours seulement après l’annonce tonitruante des époux de Sussex de se distancier de la famille royale, certains commerçants ont déjà flairé le bon coup.

Si vous tapez « Megxit » sur Amazon ou eBay, vous constaterez rapidement que le terme, qui fait référence au Brexit et au départ du duc et de la duchesse de Sussex, est devenu une véritable marque. En effet, les commerçants ne se privent pas de proposer de nombreux produits faits pour afficher son soutien au couple royal.

Sur les plateformes en ligne, on trouve de tout. A commencer par Amazon, où ce sont plus de 250 objets différents qui ont été créés en lien avec le Megxit. Mugs, t-shirts, porte-clés, coques de téléphone et autres pins vous permettent d’obtenir une panoplie complète 100% Harry et Meghan.

Une situation apaisée

Si les commerçants misent de la sorte sur la défiance des époux de Sussex par rapport à la Couronne, la situation semble s’être améliorée au sein de la famille royale britannique. En effet, la reine Elizabeth II s’est accordée avec son petit-fils Harry et son épouse Meghan sur une «période de transition», qui leur permettra de se mettre en retrait. La souveraine s’est montrée compréhensive face aux velléités d’indépendance du couple.