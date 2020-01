A 18 ans, il devient pilote de ligne

Le Britannique, Seth Van Beek, 18 ans à peine, est devenu le plus jeune pilote de ligne qualifié du Royaume-Uni, selon le Daily Mail.

L’adolescent a en effet reçu sa licence pour piloter des avions de passagers en octobre après avoir suivi près de 18 mois de formation. Il a dû déménager en Grèce pour suivre son cours d’école de pilotage de près de 100.000€, complétant les 150 heures passées dans les airs.

Sa mère a même dû vendre la maison familiale pour l’aider à financer ses rêves. Aujourd’hui, il est à la recherche d’un emploi et espère intégrer la British Airways un jour.

« Ma mère était une grande voyageuse lorsqu’elle était plus jeune, et quand j’étais petit, elle nous emmenait en vacances pour voir le monde », a-t-il expliqué. « Je me suis toujours senti plus en sécurité dans un avion que de voyager en bus ou de conduire une voiture, même si j’ai un permis de conduire! »

Seth a quitté l’école à 16 ans après avoir réussi les difficiles examens d’entrée du Egnatia Aviation Training College en Grèce. En avril 2018, il a commencé une formation de 18 mois à l’académie. Il a passé 14 examens, alternant apprentissage de la théorie et vol pratique à l’aéroport international de Kavala en Grèce.