Une étude suggère que voir ses amis deux fois par semaine est bon pour la santé

Les chercheurs de la prestigieuse université d’Oxford, en Angleterre, ont mené une étude quant à l’impact des proches sur notre santé. Les résultats de celle-ci indiquent que le fait de passer du temps deux fois par semaine avec des amis aurait un impact positif sur la santé.

Il est difficile de contester le fait qu’une bonne soirée pyjama devant un film fait beaucoup de bien. Toutefois, sortir de chez soi et passer du temps avec des proches en dehors de son domicile serait bon pour la santé, d’après une étude menée par l’université d’Oxford.

Vivre mieux, plus longtemps

Le docteur Robin Dunbar, professeur de psychologie évolutionniste, à l’origine de ces recherches, explique: « Pour les deux sexes, le fait d’être bien entouré par ses amis a un impact significatif sur la santé physique et émotionnelle. Les personnes disposant de réseaux plus vastes ou étant plus intégrées socialement souffrent moins de maladies, se rétablissent plus rapidement après une opération et ont tendance à mourir plus tard. »

D’ailleurs, le fait d’avoir un réseau élargi est également bénéfique pour la santé de ses enfants, précise le scientifique. Des raisons en plus, s’il en fallait, pour consacrer du temps à l’amitié! Ce n’est pas la première étude qui suggère que le fait de passer du temps avec ses amis est bon pour la santé.

L’hormone de l’amour

En effet, d’autres chercheurs mettent ce phénomène sur le compte de l’ocytocine, ou la fameuse hormone de l’amour, comme l’explique la chercheuse Shelley Taylor: « L’ocytocine a été étudiée en grande partie pour son rôle dans l’accouchement, mais elle est également sécrétée chez les hommes et les femmes en réponse au stress. »

Dès lors, les personnes ayant des niveaux élevés d’ocytocine sont plus calmes, plus détendues, plus sociables et moins anxieuses. Si voir ses amis est impossible, le simple fait de leur parler au téléphone peut déjà faire des merveilles, même si se retrouver physiquement avec eux deux fois par semaine reste l’idéal. Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour être en bonne santé: décrochez votre téléphone, organisez une petite soirée entre amis et profitez de vos proches!