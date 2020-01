Six jours de Brême – Kenny De Ketele s’impose avec Nils Politt

Kenny De Ketele et l’Allemand Nils Politt ont remporté la 56e édition des Six jours cyclistes de Brême, mardi, en Allemagne. Le duo belgo-allemand a fait la différence dans la dernière épreuve, l’américaine, en décrochant le plus de points et, surtout, en prenant un tour à leurs adversaires. De Ketele et Politt terminent ainsi avec 314 points. Les Allemands Theo Reinhardt et Morgan Kneisky prennent la deuxième place à un tour avec 307 points. L’Autrichien Andreas Graf et le Danois Marc Hester (254 points) complètent le podium. Le Néerlandais Wim Stroetinga et le Suisse Nico Selenati, leaders avant la dernière épreuve, échouent à la quatrième place (224 points). Moreno De Pauw et l’Allemand Leon Rohde se classent sixièmes avec 177 points et trois tours de retard. Bryan Boussaer et le Britannique Stephen Bradbury terminent onzièmes, à 34 tours, avec 125 points.

De Ketele sétait déjà imposé à deux reprises à Brême, en 2016 (avec l’Allemand Christian Grasmann) et en 2018 (avec Theo Reinhardt). L’an passé, Jasper De Buyst et Iljo Keisse avait triomphé. Keisse avait aussi gagné l’édition 2017 avec l’Allemand Marcel Kalz.

. Classement final:

1 Kenny De Ketele (Bel) / Nils Politt (All) 0 314 ptn

2 Theo Reinhardt (All) / Morgan Kneisky (Fra) – 1 307

3 Andreas Graf (Aut) / Marc Hester (Dan) – 1 254

4 Wim Stroetinga (P-B) / Nico Selenati (Sui) – 1 224

5 Tristan Marguet (Sui) / Maximilian Beyer (All) – 2 242

6 Moreno De Pauw (Bel) / Leon Rohde (All) – 3 177

7 Oliver Wulff Frederiksen (Dan) / Moritz Augenstein (All) -16 215

8 Henning Bommel (All) / Roy Pieters (P-B) -17 104

9 Moritz Malcharek (All) / Melvin van Zijl (P-B) -30 106

10 Joshua Harrison (Aus) / Hans Pirius (All) -31 105

11 Bryan Boussaer (Bel) / Stephen Bradbury (G-B) -34 125

– Luca Felix Happke (All) / Felix English (Irl) / /

Source: Belga