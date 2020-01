Open d’Australie – Ysaline Bonaventure valide son ticket pour le deuxième tour des qualifications

Ysaline Bonaventure (WTA 114) s’est qualifiée pour le deuxième des trois tours qualificatifs de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem 2020. Mardi sur les courts de Melbourne Park, la Stavelotaine (WTA 115) a pris la mesure de la Française Diane Parry (WTA 337), 17 ans et invitée par les organisateurs. Ysaline Bonaventure, 25 ans et tête de série N.9 des qualifications, s’est imposée en deux sets sur le score de 6-2; 7-5 après une heure et 14 minutes de jeu. Au deuxième tour, Bonaventure affrontera la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 208), 21 ans, ou l’Italienne Martina Trevisan (WTA 158), 26 ans.

En 2019, la gauchère Ysaline Bonaventure avait aligné trois victoires en qualifications afin de se hisser, pour la première fois de sa carrière, dans le tableau final d’un Grand Chelem. Elle s’était ensuite inclinée au premier tour.

Plus tard dans la journée, Yanina Wickmayer, 30 ans, 147e mondiale, défiera l’Australienne Ellen Perez (WTA 248) bénéficiaire d’une invitation, 24 ans, qu’elle va rencontrer pour la première fois sur le circuit.

‘Wicky’ reste sur deux echecs de rang en qualifications en Australie, battue au 2e tour en 2018 et au 1er en 2019.

Mercredi, Greet Minnen (WTA 119/N.13) jouera contre l’Australienne Kaylah McPhee (WTA 224), 21 ans, qui avait déjà battu la Belge de 22 ans l’an dernier dans un 25.000 dollars à Payford en Australie.

Trois tours de qualifications sont prévus pour tenter de rejoindre trois autres Belges dans le tableau final, Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Kirsten Flipkens (WTA 79).

Chez les messieurs, seul David Goffin, 11e mondial, est déjà dans le tableau final. Steve Darcis, 200e à l’ATP, et Kimmer Coppejans, 158e mondial, tenteront de rejoindre le numéro 1 belge, là aussi à l’issue de trois tours de qualifications.

