Loups en Flandre – Zuhal Demir appelle toutes les parties à œuvrer à la protection des loups

La ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) veut mettre autour de la table toutes les parties concernées par la présence du loup en Flandre afin d’oeuvrer à la protection de l’espèce. « Se quereller via la presse n’a aucun sens. c’est une responsabilité collective. » La ministre répondait ainsi à l’asbl Welcome Wolf qui menace le gouvernement régional d’une action en justice si celui-ci ne prend pas de mesures urgentes pour mieux protéger les loups August et Noëlla. L’organisation demande également la fin de la chasse intensive sur leur territoire. Selon l’Agence Natuur en Bos (ANB), il n’existe actuellement aucune activité de chasse dans la zone.

« Je vais réunir les différents intervenants – l’ANB, l’inspection de la nature et Welcome Wolf – autour de la table pour élaborer un plan rapidement applicable pour protéger les loups », a déclaré Demir. « Ce sera plus productif. »

Source: Belga