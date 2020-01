L’Autriche garde un camp de base chez elle, dans le Tyrol

L’Autriche aura son camp de base chez elle, à Seefeld dans le Tyrol, pour l’Euro de football cet été, a annoncé la fédération autrichienne de football (ÖFB) mardi. Les Autrichiens y séjourneront à partir du 9 juin. L’Autriche figure dans un groupe C avec les Pays-Bas, l’Ukraine et un pays encore à déterminer à l’issue des barrages. Les Autrichiens joueront deux fois à Bucarest en Roumanie, les 14 et 22 juin, et une fois à Amsterdam, le 18 juin.

La sélection de l’Allemand Franco Foda se réunira pour la première fois le 24 mai dans le Burgenland puis rejoindra Vienne du 1er au 6 juin. Des rencontres de préparation sont prévues face à l’Angleterre le 2 juin à Vienne, puis contre la République Tchèque le 7 juin à Prague.

Source: Belga