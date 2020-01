La Slovène Dalila Jakupovic abandonne en qualifications en raison des fumées

La Slovène Dalila Jakupovic (WTA 180) a dû abandonner au cours des qualifications de l’Open d’Australie de tennis, mardi à Melbourne, après avoir souffert d’une forte toux due à la fumée générée par les immenses incendies qui ravagent le pays. La qualité de l’air n’était pas bonne au début de la journée, mais l’organisation du tournoi a permis aux rencontres des qualifications de se poursuivre. Plusieurs joueurs ont marqué leur mécontentement à la suite de cette décision. L’Open d’Australie débute lundi. À cause des fumées, le début de qualifications a été retardé et les entraînements ont été annulés. Mais selon le directeur du tournoi Craig Tiley, les conditions se sont améliorées pendant la journée et il a donc été décidé de laisser les rencontres se poursuivre.

Mais pour Jakupovic, 28 ans, les choses ont mal tourné. Dans son match contre la Suissesse Stefanie Vogele (WTA 117), elle a remporté le premier set 6-4. Mais à 5-6 dans le deuxième set, elle a eu une énorme toux et est tombée à genoux. Elle a dû être accompagnée pour quitter le court et n’est plus revenue.

« C’était vraiment horrible. Je ne pouvais pas respirer. Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. J’avais vraiment peur de m’effondrer », a déclaré Jakupovic. « Je me suis mise à genoux parce que je ne pouvais plus marcher. Au sol, il était aussi un peu plus facile d’avoir de l’air. »

Ysaline Bonaventure (WTA 115) a également entamé le premier tour de qualification mardi. Elle a battu 6-2 et 7-5 la Française Diane Parry (WTA 337). La Verviétoise rencontrera l’Italienne Martina Trevisan (WTA 154) au 2e tour de ces qualifications.

Yanina Wickmayer (WTA 147) entre en action plus tard dans la journée contre l’Australienne Ellen Perez (WTA 248).

Source: Belga