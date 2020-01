Kenny De Ketele abordera la dernière journée en leader au Six Jours de Brême

Kenny De Ketele et son équipier allemand Nils Politt ont pris le pouvoir lors de la cinquième soirée des Six Jours de Brême. Lundi soir en Allemagne, le duo a pris la tête de la course qui détenait le duo composé du Néerlandais Wim Stroetinga et du Suisse Nico Selenati. La finale à Brême promet d’être passionnante, car six tandems se trouvent dans le même tour. De Ketele et Politt mènent avec 250 points devant l’Allemand Theo Reinhardt et le Français Morgan Kneisky (231 points). Suivent ensuite l’Allemand Andreas Graf et le Danois Marc Hester (218 points). En quatrième position on retrouve le Suisse Tristan Marguet et l’Allemand Maximilian Beyer (206 points). Stroetinga et Selenati ont reculé à la cinquième place (186 points). Moreno De Pauw et son compagnon allemand Leon Rhode (157 points) suivent également dans le même tour.

L’année dernière, Jasper De Buyst et Iljo Keisse s’étaient imposés à Brême. De Ketele a été le meilleur en 2016 (avec l’Allemand Christian Grasmann) et en 2018 (avec Theo Reinhardt). Entre-temps, Keisse a triomphé avec l’Allemand Marcel Kalz.

