Euroligue – Sans Ismaël Bako, Villeurbanne s’incline au Fenerbahce

Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont logiquement inclinés en déplacement en Turquie mardi soir, au Fenerbahce (86-64) pour le compte de la 19e journée en Euroligue de basket. Le pivot belge de l’ASVEL, Ismaël Bako, malade, n’a pas participé à la rencontre. Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne ont enregistré leur onzième défaite de la saison en Euroligue de basket en déplacement au Fenerbahce ce mardi soir. Les coéquipiers d’Ismaël Bako, malade et absent de ce déplacement, se retrouvent à présent avec un bilan de 8 victoires pour 11 défaites et pointent à la 12e place du classement. Une rencontre qui s’est essentiellement jouée en première mi-temps. Complètement dépassé par la force de frappe offensive des Turcs, Villeurbanne a été sans répondant durant les 20 premières minutes (23-15 et 49-28 à la pause). Jamais les Français n’ont trouvé de solution pour ralentir le duo formé par Nando De Colo (16 points) et Derrick Williams (16 points).

En deuxième mi-temps, les visiteurs ont bien fait jeu égal avec leurs adversaires (13-15 et 24-21 dans les troisième et quatrième quarts) mais il était trop tard pour revendiquer un succès. Côté français, c’est le jeune Amine Noua qui termine meilleur marqueur avec 12 unités au compteur. Ce vendredi, les coéquipiers d’Ismaël Bako se déplaceront à nouveau en Turquie mais pour y affronter l’Anadolu Efes Istanbul, leader de la compétition avec seulement trois défaites pour 16 victoires, pour le compte de la 20e journée en Euroligue de basket. Les huit meilleures formations (sur 18) sont qualifiées pour les playoffs de la compétition.

Source: Belga