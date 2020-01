Euroligue – Sam Van Rossom et Valence s’imposent au Khimki Moscou

Belle victoire pour les Espagnols de Valence qui se déplaçaient en Russie (75-84) mardi soir pour y affronter le Khimki Moscou dans le cadre de la 19e journée en Euroligue de basket. Le meneur belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 3 points au compteur. Importante victoire de Valence dans la course à la qualification pour les playoffs de l’Euroligue ce mardi soir puisque grâce à ce succès obtenu en déplacement en Russie, les coéquipiers de Sam Van Rossom se retrouvent 9e au classement avec un bilan de 9 victoires pour 10 défaites.

Après un premier quart-temps à l’avantage des Espagnols (23-29), le Khimki Moscou réagissait sous l’impulsion de l’ancien joueur NBA Alexey Shved (18 points) pour virer en tête à la pause (47-44). La deuxième mi-temps, par contre, était complètement à l’avantage de Valence. Après un troisième quart remporté 15-19, les Espagnols terminaient le travail dans les dix dernières minutes (13-21) grâce à un excellent Fernando San Emeterio, meilleur marqueur espagnol et auteur de 18 points. Le Belge Sam Van Rossom termine quant à lui la rencontre avec 3 points au compteur (0/2 à 2 points et 1/4 à 3 points) mais a tout de même capté 4 rebonds et distribué 7 passes décisives.

Ce vendredi, les Espagnols se déplaceront une nouvelle fois en Russie pour y affronter le Zenit Saint-Pétersbourg pour le compte de la 20e journée en Euroligue. Les huit meilleures équipes (sur 18) sont qualifiées pour les playoffs de la compétition.

Source: Belga