Euro de patinage artistique – Loena Hendrickx déclare forfait pour l’Euro de Graz

Loena Hendrickx ne participera pas aux championnats d’Europe de patinage artistique, programmés du 20 au 26 janvier à Graz, en Autriche, a-t-elle annoncé mardi sur Instagram. Hendrickx n’est pas rétablie de ses blessures au pied. « Mon objectif est d’être à nouveau en pleine santé et de prendre un nouveau départ », a écrit Hendrickx. En raison d’une blessure au pied droit encourue l’été dernier, Hendrickx n’avait pas encore pris part à la moindre compétition cette année. Trois déchirures aux ligaments du pied et une fracture avait été diagnostiquée. Hendrickx souffre à présent d’une inflammation au pied gauche.

« Tant de contretemps, si peu de sessions d’entraînement… C’est dur! Blessure après blessure, mais l’amour et la passion pour ce sport est énorme », a écrit la patineuse. « Je ne suis plus sur la liste des Championnats d’Europe. Je vais tout faire pour revenir et faire ce que j’aime, patiner! Je veux pouvoir m’entraîner à nouveau sans douleur. Je veux être performante et laisser tout le monde apprécier mes programmes. Mon objectif est d’être à nouveau en bonne santé et de prendre un nouveau départ. »

Hendrickx, 20 ans, s’était classée cinquième de l’Euro de Moscou en 2018. Début 2019, malgré une saison déjà perturbée par les blessures, elle avait pris la 12e place des Mondiaux au Japon.

Source: Belga