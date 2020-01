Elise Mertens franchit le premier tour sans soucis

Elise Mertens (WTA 17) s’est qualifiée mardi pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA International de Hobart en Australie, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars. Elle a battu la qualifiée américaine Christina McHale (WTA 81) en deux manches 6-1 et 6-1 en 1h10 de jeu. La Limbourgeoise de 24 ans est première tête de série en Tasmanie. Lauréate de l’épreuve en 2017 et 2018, Mertens sera opposée au 2e tour à la Slovaque de 21 ans Viktoria Kuzmova (WTA 61). Elle a éliminé de son côté la Chinoise Lin Zhu (WTA 71) 5-7, 6-2 et 7-6 (7/3).

Les deux autres Belges présentes dans le tableau final du simple ont perdu au premier tour mardi. Alison Van Uytvanck (WTA 47) s’est inclinée 7-5, 1-6 et 6-2 face à la Française Alizé Cornet (WTA 60). Kirsten Flipkens (WTA 79) a cédé 4-6, 6-3 et 6-2 devant la Chinoise Shuai Zhang (WTA 40).

Associées en double, Flipkens et Van Uytvanck ont franchi le premier tour 7-5 et 6-3 aux dépens de l’Ukrainienne Kateryna Kozlova et de la Polonaise Magda Linette. La rencontre a duré 1h14.

Source: Belga