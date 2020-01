Après la VRT, la RTBF signe à son tour un accord avec Proximus pour la plateforme Pickx

Un mois après la VRT, la RTBF a, à son tour, signé un accord de collaboration avec Proximus pour renouveler et renforcer sa diffusion sur la nouvelle plate-forme de télévision digitale Pickx, annonce mardi l’opérateur télécom. Celle-ci donnera accès à Auvio aux détenteurs du futur décodeur V7, qui sortira dans la première moitié de 2020, et la production belge y sera mise en avant. Mi-décembre, Proximus avait déjà annoncé le renouvellement de son contrat avec la VRT. La RTBF en a à présent fait de même et renforcé sa collaboration avec l’opérateur pour la distribution des chaînes et des contenus de celle-ci sur Pickx. Les deux partenaires entendent ainsi répondre à l’évolution des modes de consommation des médias et renforcer l’écosystème audiovisuel belge en général, expliquent-ils.

L’accord prévoit notamment la mise en évidence de la production belge, le renouvellement de la diffusion des quatre chaînes TV (La Une, La Deux, La Trois et Arte Belgique) et six radios (La Première, Vivacité, Pure FM, Musiq’3, Classic 21 et RTBF International) et l’accès à la plateforme Auvio depuis Pickx sur le futur décodeur V7, qui sortira dans la première moitié de 2020.

En juin dernier, les quatre grands diffuseurs (VRT, RTBF, RTL et DPG Media, maison-mère de VTM) avaient manifesté leur mécontentement par rapport à la nouvelle offre de télévision digitale de Proximus. Ils n’avaient alors pas apprécié que l’opérateur la modernise en profondeur sans qu’ils y aient donné leur consentement préalable. Pickx prévoit en effet un découpage des contenus, segmentant de la sorte une offre linéaire (et l’intégrité des contenus des diffuseurs) en une offre non linéaire, à la demande, se plaignaient-ils à l’époque.

Depuis lors, des négociations entre les différentes parties ont eu lieu et ont donc abouti à un accord de « coopération renouvelée » pour la RTBF et la VRT. Les discussions se poursuivent avec RTL et DPG Media, indique-t-on encore chez Proximus.

Source: Belga