Sia est maman après avoir adopté un petit garçon

Cachée derrière ses énormes perruques, elle aime garder un relatif anonymat. Et pourtant, elle s’est confiée de façon très personnelle au magazine GQ. On y a appris qu’elle avait notamment adopté un petit garçon.

A 44 ans, la chanteuse Sia est donc devenue maman pour la première fois. Mais on n’en sait pas plus ni sur l’âge du petit garçon ni sur son prénom.

Plus étonnement, elle s’est également confiée sur des détails très intimes de sa vie sexuelle avec son compagnon, le dj Diplo.

« Dans notre relation, on passe la plupart de notre temps à éviter d’avoir des relations sexuelles, car ça ruinerait notre relation professionnelle. Il faut dire qu’il est super hot », a-t-elle expliqué.

Et elle va même plus loin: « Cette année, je lui ai écrit un SMS et je lui ai dit: ‘Écoute, tu es l’une des cinq personnes pour lesquelles j’ai le plus d’attirance sexuelle. Mais aujourd’hui, j’ai décidé de rester célibataire pour le reste de ma vie et je viens d’adopter un garçon. Je n’ai pas de temps à consacrer à une histoire d’amour. Si tu es intéressé par une relation sans attache, dis-le-moi! »

La chanteuse avait été très marquée, en 1997, par la mort de son compagnon, Dan Pontifex, dans un accident de voiture en Thaïlande. Elle lui avait d’ailleurs consacré un album « Healing Is Difficult », sorti en 2001.