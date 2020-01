Quand Quotidien tacle Miss Belgique

Quand l’émission Quotidien, sur TF1, s’intéresse à notre pays, c’est généralement pour s’en moquer gentiment. Comme en 2019, ils n’ont évidemment pas manqué la cérémonie de Miss Belgique, lors de la chronique ‘Lundi Transpi’, d’autant qu’il y avait des choses à en dire.

Et la chute de la future gagnante Celine Van Ouytsel n’est évidemment pas passée inaperçue. « La plus belle chute de la soirée est pour la grande gagnante », a expliqué le journaliste Etienne Carbonnier. « On n’arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu perdre son soutien-gorge dans la foulée. Il est resté au sol ensuite comme dans un mauvais lendemain de soirée. »

S’il n’a pas tout compris –« Pour suivre la cérémonie, il fallait être bilingue. On a compris 50% de la soirée », il est néanmoins revenu sur quelques déclarations gratinées des Miss ou de la voix off: « Sa créativité s’épanouit dans sa spécialité: les ongles », « Parmi ses hobbies: le golf avec son pépé » ou encore « On a que sept jours dans une journée. »

La prestation du chanteur qui a repris « Despacito » en français a également marqué les esprits: « On aurait dit le Baudelaire de la rime », tout autant qu’une publicité diffusée par RTLPlay où l’on pouvait voir « un couple d’octogénaires à poil se rouler une pelle ».