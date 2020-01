En Australie, la pluie redonne de l’espoir dans la lutte contre les incendies

Les fortes précipitations attendues en Australie donnent un regain d’espoir sur le front de la lutte contre les incendies, au moment où Melbourne est enveloppée d’un nuage de fumée toxique.

Ces derniers jours, un temps frais a déjà offert un certain répit aux pompiers épuisés par les gigantesques incendies qui dévastent depuis septembre de vastes régions de l’immense-île continent. Certains des plus importants brasiers, notamment le «méga-feu» qui était hors de contrôle depuis presque trois mois en Nouvelle-Galles du Sud, ont enfin été maîtrisés.

Ce regain d’optimisme a été amplifié par l’annonce de l’arrivée de fortes précipitations sur certaines des régions les plus affectées par ces feux, notamment dans les États très peuplés de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, au sud-est de l’Australie. «C’est une très bonne nouvelle», s’est félicité le chef des pompiers dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons.

The toll from Australia's wildfires thus far:

-At least 28 people killed

-1 billion animals feared dead

-Over 25 million acres burned

And the fire season still has a long way to go https://t.co/tb6hDipD5A pic.twitter.com/SgWNowjw9R

— Bloomberg (@business) January 14, 2020