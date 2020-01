Le premier touriste de l’espace cherche une copine pour l’accompagner sur la Lune

En 2018, on apprenait que le milliardaire japonais Yusaku Maezawa serait le premier touriste à aller sur la Lune grâce au projet « SpaceX », mené par Elon Musk. Désormais, il cherche une femme pour l’accompagner dans son voyage qui aura lieu en 2023.

Yusaku Maezawa, 42 ans, est le fondateur de la plus grande galerie marchande japonaise de mode en ligne, et sa fortune est estimée à deux milliards $, selon Forbes. Depuis 2018, il a été présenté par Elon Musk, le patron de SpaceX, comme premier passager privé à se rendre autour de la Lune en 2023.

« En 2023, j’inviterai six ou huit artistes du monde entier à me rejoindre dans cette mission vers la Lune », avait-il déclaré au moment d’être sélectionné, avant de reprendre: « Ils auront à créer quelque chose à leur retour sur Terre. » On ne connaît pas encore le montant dépensé par le milliardaire pour ce voyage hors du commun, mais on sait que son projet a, depuis lors, évolué.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Trouver l’âme soeur

En effet, il a commencé à récolter des candidatures sur un site web afin de trouver l’amour qui l’accompagnera dans l’espace. Ce quarantenaire a expliqué qu’il commençait à ressentir la solitude et le vide: « Avec ma future partenaire, je veux crier notre amour et la paix dans le monde depuis l’espace. »

Pour ce faire, il organise une émission de téléréalité qui sera diffusée sur le service de streaming AbemaTV. Récemment séparé de l’actrice Ayama Goriki, âgée de 27 ans, il souhaite retrouver l’amour à tout prix. En plus de cette émission, l’expédition fera l’objet d’un documentaire appelé « Full Moon Lovers », qui sera également diffusé sur AbemaTV.

Si vous souhaitez participer, il faut se dépêcher car vous avez jusqu’au 17 janvier pour soumettre votre candidature. Parmi les critères requis, il faut avoir plus de 20 ans, être une personne positive, être intéressée par un voyage dans l’espace, vouloir profiter de la vie et souhaiter la paix dans le monde. Fin mars, l’heureuse élue sera connue de tous!