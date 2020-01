La fumée des incendies provoque la colère des participants à l’Open d’Australie

Par mesure de précaution, les organisateurs ont choisi de suspendre les entraînements à Melbourne… mais pas les qualifications, décision qui courrouce des joueuses et joueurs. «Je suis choquée de voir que les matchs de qualification ont commencé à l’Open d’Australie. Qu’en est-il de la santé des personnes qui travaillent ici, notamment les enfants qui ramassent les balles?», a tweeté la Luxembourgeoise Mandy Minella.

Shocked to see that qualifying matches have started @AustralianOpen

What about the health of all the people that have to work out there, especially the ballkids? #wherearethelimits? pic.twitter.com/2oldEptT2g

— mandy minella (@mandyminella) January 14, 2020