Des centaines de kilos de légumes envoyés par hélicoptère pour sauver les wallabies australiens

Pour sauver une espèce de wallabies en danger, le gouvernement de Nouvelle‑Galles du Sud leur a envoyé des centaines de kilos de légumes par la voie des airs.

Le gouvernement de Nouvelle‑Galles du Sud en Australie a annoncé dimanche avoir lancé une opération de distribution de nourriture par hélicoptère pour venir en aide aux wallabies des rochers, une espèce menacée d’extinction. « Cette mesure est une des stratégies que nous mettons en oeuvre pour promouvoir la survie et le rétablissement d’espèces en danger », explique Matt Kean, le ministre de l’environnement de cet état.

« Les premières évaluations montrent que l’habitat de plusieurs populations importantes de wallabies des rochers a été brûlé dans les récents feux. Les wallabies survivent généralement aux feux, mais ils doivent ensuite faire face à une quantité limitée de nourriture car les flammes détruisent la végétation autour de leur habitat », détaille-t-il.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020