Un Digital Assistant pour demander vos congés

Rentrer une demande de congé s’apparente souvent à une véritable corvée administrative ! SD Worx, le prestataire de services RH, a dès lors créé un Digital Assistant pour faciliter la notification de vos absences. 200.000 salariés ont ainsi la possibilité, rapidement et efficacement, de demander congé, rentrer un certificat médical ou consulter le détail de leur salaire via une app.

Une enquête de SD Worx menée en Belgique auprès de 2.500 salariés du secteur privé a révélé que 88 % d’entre eux souhaitent gérer leurs jours d’absence de façon digitale. Pourtant, en 2019, seul un sur quatre pouvait demander congé via son smartphone. De plus, les salariés sont désireux à tout moment et en tout lieu de consulter leur agenda (84 %), de rentrer un certificat médical (82 %) et de communiquer une absence pour cause de maladie (80 %).

Chatter

Afin de répondre à cette demande digitale, SD Worx a lancé son Digital Assistant chez 2.500 clients pour un total de 200.000 salariés. Cet assistant facilite les questions administratives relevant des RH tant pour les salariés que pour les services du personnel. Les salariés peuvent chatter avec le Digital Assistant et, par exemple, demander un congé, mettre à jour en une seule manipulation leur agenda de travail, annuler des réunions ou les tenir via Skype, rentrer des certificats médicaux et installer des messages d’absence du bureau.