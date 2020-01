Cinq conseils pour décrocher un job via les médias sociaux

Il est de plus en plus fréquent de chercher son nouveau job en ligne. Et, dans cette traque, n’oubliez pas vos réseaux sociaux ! L’expert en recrutement Hays donne cinq conseils pour se présenter digitalement à son futur employeur.

Faites un shoutout via LinkedIn

LinkedIn est LE média social par excellence pour vous présenter professionnellement et vous constituer un réseau. Faites savoir à votre réseau via un shoutout que vous êtes à la recherche d’un emploi. Un profil avec un CV détaillé et un grand réseau attire aussi plus vite l’attention des recruteurs. Ajoutez une chouette présentation personnelle et expliquez brièvement chacune de vos expériences.

Spottez les offres d’emploi sur Facebook

En suivant les bons groupes ou les bonnes pages de sociétés sur Facebook, vous allez trouver des tonnes d’infos professionnelles bonnes à savoir et des offres d’emploi. Suivez de près des organisations qui vous semblent intéressantes. N’ayez pas peur de donner votre avis dans des discussions, mais veillez à partager des infos pertinentes. C’est LA manière parfaite de taper dans l’œil de ces entreprises ou de ces recruteurs. Vous préférez réserver Facebook à votre vie privée ? Il n’y a pas de mal à ça, mais vérifiez vos paramètres de confidentialité de façon à ce que vos employeurs potentiels ne voient rien de ce que vous ne voulez pas partager avec eux.

#cherchedutravail sur Twitter

Tournez-vous aussi vers Twitter. Tweetez un contenu intéressant avec les bons hashtags pour le secteur et montrez ce dont vous êtes capable. Vous attirerez ainsi l’attention des professionnels. De plus, si vous indiquez sur Twitter la requête #offredemploi, #bejobs, #careeracademy, un nouveau monde va s’ouvrir à vous. Qui sait ? Vous tomberez peut-être ainsi sur de belles opportunités !

Créez un CV en images

Si les images ou les photos sont importantes dans votre secteur de compétences, composez votre portfolio en ligne via Instagram ou Pinterest. Vous êtes plutôt passionné(e) par l’écriture ? Lancez dans ce cas un blog via WordPress. Si vous voulez vous démarquer, mettez-vous en scène sur YouTube dans un CV vidéo original.

Googlelisez-vous

Les futurs employeurs recourent beaucoup à la dimension extra digitale lors des procédures de recrutement et de sélection et n’hésitent pas à googleliser les candidats. Vérifiez dès lors si votre présence digitale publique reflète bien la bonne image. Googlelisez-vous afin de dépister et effacer de vieux profils, des photos gênantes, des tweets trop religieux ou politiques ou d’autres déclarations. Vous augmentez ainsi vos chances d’être convié(e) à un entretien d’embauche.