Sa fiancée décède d’un cancer à 48 heures de leur mariage

Sam Rudland n’était pas censé vivre plus de 35 ans à cause d’une grave maladie cardiaque. Ce père de famille de Bristol a choisi de se battre et avait même fondé une famille avec Amy Watts, rencontrée en 2012. Un nouveau coup du sort a frappé ce couple, puisque la maman est décédée d’un cancer, à 48 heures de la cérémonie de leur mariage…

Lorsqu’il avait 18 ans, Sam a appris avec stupeur qu’il était atteint de la maladie de Friedreich de Friedreich, un grave trouble cardiaque. Décidé à se battre, il rencontrait Amy Watts, grâce à une application de rencontre, en 2012 et ceux-ci tombent rapidement amoureux. La maladie de Sam prend beaucoup de place et nécessite de nombreuses visites à l’hôpital, mais elle n’empêche pas le couple d’accueillir une petite Esmée en décembre 2013.

La maladie de Sam l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant en dehors de chez lui. En effet, la maladie de Friedreich provoque notamment des difficultés d’équilibre et de coordination, des troubles de l’élocution, une faiblesse accrue des jambes, une perte de vision et le diabète. En 2014, le jeune homme demande Amy en mariage, mais le couple n’organise pas de mariage car il craint que la santé de Sam ne se détériore.

Toutefois, la petite famille vit un coup dur lorsqu’Amy découvre qu’elle est atteinte d’un cancer du sein en février 2016. Le couple a peur de laisser leur petite fille orpheline, mais en mai 2017, la santé de Sam s’améliore et il remplit les conditions pour recevoir une greffe de cœur. Malheureusement, en février 2019, la nouvelle tombe: le cancer s’est aggravé et Amy vit ces dernières semaines. « Cela a été dévastateur. Amy a été condamnée à mort alors qu’on m’avait donné une chance avec mon nouveau cœur », se souvient le papa.

Une fin paisible

Pour être lié à jamais, le couple décide d’organiser rapidement un mariage, mais la cérémonie n’aura jamais lieu. Amy décède à 48 heures de la cérémonie, le jour de la fête des mères au Royaume-Uni. « Elle s’est rapidement éteinte. Esmée lui a donné une carte pour la fête des mères, mais elle ne l’a pas réalisé. J’ai ensuite passé la nuit avec elle et, au matin, elle ne répondait plus à rien. Sa respiration s’est ralentie, avant de s’arrêter. Elle ne semblait pas souffrir et c’était très paisible », raconte Sam.

Le papa britannique, qui doit désormais élever Esmée seul, se veut positif et tient à ce que sa fille n’oublie pas Amy, qui a été incinérée avec sa robe de mariée le 24 avril dernier: « Nous avons passé deux années ensemble sans être embêtés par la maladie. Elles étaient aussi proches de la perfection que l’on pouvait l’espérer. Esmée gardera des souvenirs de sa maman, mais j’espère qu’ils ne seront pas effacés avec le temps. »