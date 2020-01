Primera Division – Le FC Barcelone se sépare d’Ernesto Valverde et nomme Quique Setién à sa place

Le FC Barcelone s’est séparé lundi de son entraîneur Ernesto Valverde. Le club catalan de football l’a annoncé lundi soir sur Twitter. Le Barça a également annoncé le nom de son successeur. Il s’agit de Quiqué Setién, sans club depuis la fin de son aventure au Real Betis au terme de la défunte saison. Il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2022 et sera présenté mardi en milieu d’après-midi au Camp Nou.

Ancien gardien du club (1988-1990), avec qui il a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1989, Valverde, 55 ans, était revenu au FC Barcelone en tant qu’entraîneur en juin 2017 en remplacement de Luis Enrique. Il a mené le club à la conquête du titre en 2018 et 2019 ainsi qu’à la victoire en Coupe du Roi en 2018. Le club a cependant à chaque fois échoué en Ligue des Champions au terme d’un retournement de situation spectaculaire: en 2018, une défaite 3-0 contre l’AS Rome en quarts de finale retour après avoir gagné l’aller 4-1 avait été fatale aux Catalans. L’année suivante, Barcelone avait dominé Liverpool 3-0 en demi-finale avant de sombrer 4-0 au retour.

Cette saison, Barcelone partage la première place de la Liga avec le Real Madrid au terme de la phase aller, avec 5 points d’avance sur l’Atlético Madrid et le FC Séville. Cependant, malgré le recrutement d’Antoine Griezmann et de Frenkie de Jong, le Barça a rarement convaincu. La surprenante défaite 2-3 contre l’Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne alors que les Catalans menaient à 10 minutes a fini par faire perdre tout son crédit à Valverde.

Avant d’entraîner les Blaugranas, Valverde avait également dirigé l’Athletic Bilbao (2003-2005 et 2013-2017), l’Espanyol Barcelone (2006-2008), l’Olympiacos (2008-2009 et 2010-2012), Villarreal (2009-2010) et Valence (2012-2013).

Il a également remporté trois championnats et deux coupes de Grèce et mené l’Espanyol à la finale de la Coupe UEFA 2006-2007.

Quique Setién va donc reprendre le poste de Valverde. Ancien joueur, il a récemment entraîné Las Palmas (2015-2017) et le Real Betis (2017-2019), qualifiant le club andalou pour l’Europa League (2018-2019). Âgé de 61 ans, il a souvent tenté d’inculquer un jeu porté vers l’offensive à ses équipes.

Source: Belga